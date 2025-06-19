Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni düzenlendi.

Mezuniyet töreninde mezun olan 210 öğrenci coşkuyla kep attı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Açılış konuşmasını MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal yaptı. Özlem Bal, Sungurlu Meslek Yüksekokulundan 210 öğrencinin mezun olduğunu ifade ederek, öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Törende konuşan Kaymakam Mutlu Köksal, “Üniversitemizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün öğrencilerimizin en mutlu günü, ailelerinin en gururlu günleri. Değerli öğrencilerimizin bahtı açık olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra ki süreçte de ilçemizde kalıp, ilçemizde ki istihdam imkanlarından yararlanırlar. En kısa sürede topluma, medeniyete, insanlığa, ülkemize, ekonomiye katkıda bulunurlar. Onları en iyi yerlerde görmek istediğimizi belirtmek istiyorum. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren ve mezun öğrencilere belge ve ödülleri verildi. Ardından MYO bahçesinde mezun öğrenciler hep birlikte kep attı. Öğrenciler mezuniyet törenlerinde müzik eşliğinde doyası eğlendi. Öğrencilere bu mutlu günlerinde hocaları da eşlik ederken, aileleri de heyecanlarına ortak oldu.

Mezuniyet törenine Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Emniyet Müdürü Murat Önder, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, CHP İlçe Başkanı Gülay Acılıoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir, kamu kurum müdürleri, öğrenci velileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.