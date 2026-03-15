AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin’i ziyaret etti.

AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, Alaca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Odabaş, Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Mustafa Erbaş, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Eyyubi Batır ile teşkilat üyeleri ve gençlik kolları temsilcilerinin de hazır bulunduğu ziyarette ilçeye kurulması planlanan Alaca Karma Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili son gelişmeler ele alınarak karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, OSB’nin ilçenin ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıdığı vurgulanırken, sürecin hızlandırılması adına yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Alaca OSB’nin kurulma sürecinde başından beri büyük gayret gösteren Oda Başkanı Günser Şirin’e teşekkür ederek, “Alaca Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçmesi için ilk günden itibaren elini taşın altına koyan, süreci yakından takip eden ve bizleri Ankara’da sürekli bilgilendirerek konunun hızlanması için yoğun gayret gösteren Sayın Günser Şirin’e teşekkür ediyorum. Alaca’nın gelişmesi için yapılan her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Günser Şirin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alaca OSB’nin ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti ve verilen desteklerden dolayı Ahlatcı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.