4 yıllık aranın ardından Forbes dergisi “En Zengin 100 Türk” listesini yayınladı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, 600 milyon dolarlık servetiyle 'En Zengin 100 Türk' listesinde 78.sırada kendine yer buldu.

Ahlatcı servetiyle Erden Timur, Dilek Sabancı, İnan Kıraç, Arzuhan Doğan Yalçındağ gibi tanınan zenginleri geride bıraktı.

Dergide yer alan habere göre, dört yıl aradan sonra hazırlanan 'En Zengin 100 Türk' listesinde toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 kişi yer alıyor.

Listedeki 59 kişi kendi servetini kendi yaratan isimler. Bunlardan biri de Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı olarak dikkat çekti.

2025 yılında en zengin Türk 5,5 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker oldu.

Ahmet Ahlatcı kimdir?

Çorum'dan dünyaya uzanan bir başarı hikayesi

1959 yılında Çorum'da doğan Ahmet Ahlatcı, iş hayatına genç yaşta atıldı. 1984 yılında Çorum'un Eğridere ilçesinde küçük bir kuyumcu dükkanı açarak ticarete adımını attı. Azmi ve çalışkanlığıyla kısa sürede büyüdü ve Ahlatcı Kuyumculuk markasını yarattı.

Altın rafinerisiyle büyük atılım

Ahlatcı, 2012 yılında Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde Ahlatcı Metal Rafinerisi'ni kurarak büyük bir atılım gerçekleştirdi. Altın ve değerli metallerin işlendiği rafineri, Ahlatcı Holding'in amiral gemisi haline geldi. Holding, bugün altın sektörünün yanı sıra enerji, finans, turizm ve gayrimenkul gibi farklı alanlarda da faaliyet gösteriyor.

Altın Kralı Ahmet Ahlatcı

Ahmet Ahlatcı, altın sektöründeki başarısıyla "Altın Kralı" olarak anılıyor. Türkiye'nin en büyük altın rafinerisini kuran Ahlatcı, altın ithalatı ve ihracatında önemli bir rol oynuyor. Ahlatcı Holding, Türkiye ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunan önemli holdingler arasında yer alıyor