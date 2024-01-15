Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 14. Genel Kurulunda Başkan Ahmet Ecevit güven tazeledi ve üç yıl daha göreve 'devam' dedi.

Cuma akşamı Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan genel kurula Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, hakemler ve gözlemciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan Kurulu heyeti Özgür Demirci, Ömür Soytemiz, Çiğdem Varan ve Ömer Bingöl’den oluştu.

Faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, tahmini bütçenin ardından geçilen genel kurulda tek liste ile girilen seçimde katılan 30 üyenin oyları ile Ahmet Ecevit Başkanlığındaki yeni yönetim göreve seçildi.

Yeni yönetimde M.Samet Ünal, İsmail Sırma, Ertuğrul Ramazan Boyraz ve Serhat Doğan yer aldı.

Emre Can Arslan, Abdullah Enes Gökgüney, Fatih Koçak, Erdal Uncuer ve Sefa Kabak yönetim kurulu yedek üye listesinde yer alırken, denetleme kurulu asil üye ise Selçuk Bolat, Muammer Tekmen ve Özkan Dağ’dan oluştu.

Denetleme kurulu yedek üyeliğine ise Uğur Koçak, Ebubekir Kılcı ve Mertcan Öğreten seçildi. Son olarak genel merkez delege üyeleri açıklandı.

Asil listede Özcan Genel ve Özgür Demirci, yedek listede ise Gökhan Yumlu ve İbrahim Altınel yer aldı.

Genel kurulun dilek ve temenniler bölümünde ise birer konuşma yapan İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir aile olduklarını söyleyerek başkanlığa yeniden seçilen Ecevit’i tebrik etti.

Yeniden başkanlığa seçilen Dernek Başkanı Ahmet Ecevit ise tüm üyelere teşekkür etti ve Çorum spor kamuoyunda hakemlerin gerek taban birlikleri gerekle kulüplerden hakettikleri değeri gördüğünü belirterek; "Birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki 3 yıllık süreçte de bu birlikteliğimizi daha üst seviyeye taşıyarak Çorum’da hakemlik mesleğini daha saygı duyulur bir noktaya taşıyacağız. Görev yaptığım süre içerisinde daha teknolojik bir şekilde hem biz, hem de hakemlerimiz görev yapsın istedik. Bunu da başardık. Hakem atamaları tamamen elektronik ortamda takip ediliyor ve orada onaylanıyor. Belediyemizin destekleri ile eşofman ihtiyacımızı karşıladık. Dernek olarak da bere, eldiven, boyunluk gibi kışlık giysileri de eksiksiz karşıladık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden de yağmurluk temin ettik. Yeni dernek binamızı da belediyeden kirasız temin ettik. Birlik ve beraberliğimiz arttırmak adına kahvaltılar, hakem gecesi gibi etkinlikler düzenledik. Ailelerimizle bu etkinliğe katılarak büyük bir aile olduğumuzu gördük." dedi