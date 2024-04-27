Ahlatcı Çorum FK ligin 32. hafta maçında lig üçüncülüğü için çok kritik karşılaşmada Erzurumspor deplasmanında üç puan mücadelesi verecek.

Ligde bu sezon inanılmaz bir performans göstererek beklentilerin aksine zirveyi zorlayan kırmızı siyahlı takım ligi üçüncü bitirerek play-off da direk finale kalmak için kalan üç maçını kazanması halinde diğer sonuçları beklemeden hedefine ulaşacak.

Geçtiğinmiz hafta Adanaspor önünde zorlansada iki golle üç puanı alarak ayrılan Çorum FK’da sakatlıklardan dolayı özellikle ön bölgede alternatif isimler azaldı.

Atakan Cangöz ve Ozan’ın ardından Geraldo’nun da forma giyemeyecek olması nedeni ile kırmızı siyahlı takımda hücum hattında Suat ve Ahmet İlhan’ın forma giymesi bekleniyor.

Kırmızı siyahlı takım ligde son 8 maçta altı galibiyet iki beraberlik alarak ikinci büyük çıkışı yaptı.

Bu iki çıkış sonunda ligde üçüncü sıraya kadar yükselen kırmızı siyahlı takım şehrin tüm ilgisizliğine rağmen sahada mücadelesini devam ettiriyor.

Yarın kazanarak hedefe bir adam daha yaklaşmak isteyen Çorum FK’da tek düşünce galibiyet.

Ev sahibi Erzurumspor ligin flaş diğer takımı.

Çorum FK’nın kadro yapılanması olaras büyük başarı gösterirken transfer yasağı olmasına karşın Erzurumspor’un performansı tüm spor camiasının büyük takdirini kazanıyor.

Mavi beyazlılar özellikle kendi evlerinde oynadıkları maçlarda aldıkları galibiyetler ile ligde play-off potasını zorlamaya devam ediyorlar.

Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında kazanmış olsalar play-off için büyük avantaj yakalayacaktı.

Mavi beyazlılar bu mağlubiyet ile yarıştan büyük oranda koptular.

Erzurumspor’da yarınki Çorum FK maçında sarı kart cezalısı Lameira forma giyemeyecek.

Yarın saat 16’da Kazım Karabekir Stad’ında oynanacak Erzurumspor- Ahlatcı Çorum FK maçını Antalya bölgesi hakemi Sarper Barış Saka yönetecek.