Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 20 Mayıs 2024 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Hitit Üniversitesi öğrencileri, 24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilen U23 Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda Mert İlbars ile 87 kiloda Samet Yaldıran altın madalyanın sahibi olurken, 60 kiloda Himmet Sandıklılı Türkiye üçüncüsü oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi Temsil Edecekler

Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak mindere çıkan Hitit Üniversitesi öğrencileri Mert İlbars ve Samet Yaldıran, 20 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Rektör Prof. Dr. Öztürk, Öğrencileri Tebrik Etti

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türkiye Güreş Şampiyonası’nda derece eden öğrencileri tebrik ederek, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda başarılar diledi.

Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Rektör Öztürk, şunları söyledi:

“Üniversitemizi, şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek altın ve bronz madalya kazanan öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bakü’de, ay yıldızlı Bayrağımızı dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum.”