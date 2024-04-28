Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 32.haftasında Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu.

3.'lük yarışında mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan kırmızı siyahlılar 50.dakikada geriye düştü.

Golden sonra maça ağırlığını koyan kırmızı siyahlılar 86.dakikada Thomas'ın golüyle eşitliği sağladı ama 90+6 dakikada Mustafa Yumlu'nun golüne engel olamayan Çorum FK, maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Play off'taki rakiplerinin kazandığı haftada Erzurumspor'a mağlup olan kırmızı siyahlılar hem play off'u garantileyemedi hem de 3.'lük yarışında büyük yara aldı.

55 puanda kalan Çorum FK, haftaya evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.