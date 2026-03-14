Ahmet Emin Ahlatcı Independent'a konuştu

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve ekonomik belirsizlikler altına olan talebi artırırken, Türkiye'nin önemli rafineri kuruluşlarından Ahlatcı Metal Rafineri de bu dönüşümde dikkat çeken aktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırısının ardından küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma, altına olan talebi hızlandırdı. Analistler, artan risk ortamında yatırımcıların yeniden fiziki varlıklara yöneldiğini belirtiyor.

Türkiye’nin önde gelen rafineri kuruluşlarından biri olan Ahlatcı Metal Rafineri, küresel altın piyasasındaki dönüşümün önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Modern teknolojilerle kurulan ve düşük emisyonlu tasarımıyla dikkat çeken tesis, yalnızca külçe üretimi değil, aynı zamanda uluslararası finansal sistemin güvenilirliğini destekleyen bir altyapı sunmayı hedefliyor.

Independent'a konuşan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, altın rafinelerinin rolünün artık çok daha geniş bir çerçeveye ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Günümüzde altın rafinasyonu yalnızca külçe üretmekten ibaret değil; aynı zamanda finansal sistemin dürüstlüğünü korumakla ilgilidir. Yaptırımların ve çatışmaların yaşandığı bir dünyada rafineler, endüstriyel kurumlar oldukları kadar güçlü birer uyum yapısı da kurmak zorundadır.”

Ahlatcı’ya göre, uluslararası standartların belirlenmesinde önemli rol oynayan Londra merkezli sistemlerle uyumlu altyapılar kurmak, küresel ticarette güvenilirlik açısından kritik önem taşıyor.