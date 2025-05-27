Bolu'da yıkım çalışmaları sırasında 2 katlı ahşap evin ikinci katından tahtaların kırılmasıyla düşen işçi, göçük altında kalarak yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Karacaağaç Mahallesi Hacılar Sokak'ta meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Sedat G.'ye ait 2 katlı eski ahşap evin kontrollü yıkımı için işçiler çalışma başlattı.

Yıkım sırasında ikinci katta bulunan Şaban Kocatürk (45), bir anda kırılan tahtalarla birlikte alt kata düştü.

Zemine düşen ve tahtaların arasında sıkışan işçi için mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçi, çalışma arkadaşlarının da yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kocatürk, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: İhlas Haber Ajansı