Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Ahsen Halil, “Realist (Gerçeklik) İzinde” adlı resim sergisi açtı.

AHP Park Alışveriş Merkezi içerisinde açılan sergi 27 Nisan 2025 Pazar akşamına kadar açık kaldı.

Ahsen Halil, sanatıyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Hayatımız aslında bir saklambaç oynayan çocuk gibi, korkumuz bulunmamak değil, aranmamaktır. Çizmek istediklerinin dışındakini değil, içindekini hisset. Çünkü yapılması doğru olanla zor olan genelde aynı şeydir. Anlamlı olan hiçbir şey kolay değildir. ‘Ya sıkışıp kalacaktım, ya da resim yapacaktım.”