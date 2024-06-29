Çorum’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 94 kişi alınacak.

KPSS şartının aranmadığı ilan için başvurular 1-5 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

Program 16 Temmuz tarihinde başlayacak 31 Aralık’ta sona erecek.

Kura çekimi ise 9 Temmuz Salı günü saat 10.00'da İşkur İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşların 5 Temmuz Cuma gününe kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler kısmından program (321112) numarasını yazarak başvurularını yapabilecek.

TYP’lerden 27/09/2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacak. Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecek.

Başvuru şartları:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

-18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

-Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç)

- Emekli ve malul aylığı almamak,

-İş göremezlik ödeneği alanlar TYP'ye katılabilir.

-Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun çalışanı olmamak,