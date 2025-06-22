AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve yönetim kurulu üyeleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) vesilesiyle sınav merkezlerinin önünde hem öğrencilerin hem de onları yalnız bırakmayan ailelerinin heyecanına ortak oldu.

Sabahın erken saatlerinde sınav alanlarını ziyaret eden Onur Civan ve AK Partili gençler, öğrencilere moral vermek ve destek olmak amacıyla su ve çikolata gibi çeşitli ikramlarda bulundular. Aynı zamanda dışarıda sabırla bekleyen velilerle de sohbet eden Onur Civan başarı dileklerini iletti.

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, yaptığı açıklamada, “Bizler, her zorlu süreçte gençliğin yanında olmayı bir görev değil, gönül işi olarak görüyoruz. Sınava giren tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyor, hayat yolculuklarında daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Çünkü biz, yarının Türkiye’sine inanıyor, gençliğe güveniyoruz” dedi. (Haber Merkezi)