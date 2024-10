AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Elif Nur Öztürk ve 8 yeni avukat stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı.

Çorum Barosu'nda gerçekleşen ruhsat törenine Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpçı, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Baro yönetim kurulu üyeleri ve avukat adaylarının aileleri katıldı.

Ruhsatını alarak cübbesi AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay tarafından giydirilen AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Elif Nur Öztürk, tören sırasında şu açıklamalarda bulundu:

“Beni dünyaya getiren, o savunmasız muhtaç bir bebekten bir kişilik yaratan, benim her mutlu anımı ve bütün acılarımı paylaşan, bana ihtiyacım olan her konuda destek olan, sorumluluk, fedakârlık, hassasiyet ve insanları sevme sanatını aşılayan, ilerleme yolunda bütün yollarımı açan çok sevgili aileme sonsuz teşekkür ederim. Beni meslekte yetiştiren, avukatlık yolunda ilk adımlarımı atarken elimden tutan, yoluma ışık tutan üstadım Av. Murat Günay ve Av. Esengül Günay başta olmak üzere Av. Gonca Gül Yurttaş Kartancı'ya, Av. Buket Tuncel'e, Nesrin Yücel'e, Fatih Günay'a teşekkür ederim. Bu özel ve mutlu günümde katılım sağlayarak beni çok mutlu eden, onurlandıran Belediye Başkan Yardımcımız Sn. Av. İsmail Yağbat'a ve Kent Konseyi Gençlik Meclis Başkanı Sn. Mehmet Aşgın'a; ayrıca beni bugün yalnız bırakmayan çok değerli ve saygıdeğer avukat büyüklerime; stresli günlerin sonunda dahi bir arada gülebildiğimiz, mutluluğumla mutlu olan, üzüntülerimizi paylaşarak azalttığımız değerli dostlarıma ve sevdiklerime; her soru ve sorunlarımızda "Çorum Barosu bir ailedir" anlayışıyla yanımızda duran Çorum Baro Başkanımıza, yönetimine ve baro personellerimize; "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın" diyerek bize bugünleri bahşeden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerimi borç bilirim.”