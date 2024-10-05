Binlerce yıllık tarih ve kültür şehri Çorum'da turizm atağı başlatan Çorum Belediyesi, turizm rehberleri ve tur şirketini temsilcilerini Çorum'da ağırladı.

Turizm rehberlerine ve tur şirketlerine şehrin tarihi dokusunu yansıtan Çorum Kalesi, Velipaşa Konağı gibi yerler gezdilerek Çorum hakkında bilgi verildi.

Belediye'den yapılan açıklamada; "Tarihi dokumuzdan doğal güzelliklerimize, yerel lezzetlerimizden kültürel zenginliklerimize kadar her yönüyle güzel şehrimizi keşfetmeleri için turist kafilelerimizi davet ettik." denildi