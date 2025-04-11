AK Parti il başkanları, yaşadıkları bürokratik engelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Erdoğan'a şikayette bulunan AK Partili isimler, özellikle sağlık sektöründeki sıkıntılardan dert yakındı. Erdoğan da konunun çözümü için talimat verdi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde, il başkanları şikâyet ve taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Edinilen bilgilere göre, bazı il başkanları illerinde yaşadıkları bürokratik engellerden yakındı. İl Başkanları bürokratlara ulaşmakta ve halkın sorunlarının çözümü noktasında netice almakta güçlük çektiklerini belirtti. Başkanlar, özellikle sağlık alanında sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, bu sıkıntıların çözümü için daha fazla çaba gösterilmesini istedi. Bürokratik engeller konusunda sağlık sektörünün başta geldiği öğrenildi. Erdoğan'ın da kurmaylarına konu hakkında talimat verdiği kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan il başkanları toplantısında da il başkanları hastane randevuları ile ilgili sorunlar yaşadıklarını kaydetmiş, vatandaştan bu yönde çok sayıda şikayet aldıklarını belirtmişti. Geçen yıl haziran ayında yapılan bir MYK toplantısında ise milletvekillerinin yaşadıkları bürokratik engeller raporlaştırılarak masaya yatırılmıştı. Toplantıda, milletvekillerinin bürokratları aşamadığı, bu sebeple de vatandaşın sorununu çözüm noktasında aksaklıklar yaşadıkları bilgisi yer almıştı. Yaşanan bürokratik krizlerin daha net anlaşılması sebebiyle bire bir örnekleriyle Erdoğan'a sunulmuş, hangi vekilin, hangi konunun çözümünde hangi bürokrat engeline takıldığı birkaç örnekle detaylı bir şekilde anlatılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi