AK Parti’de, belediye ve il genel meclis üyeliklerine yapılacak aday adaylığı başvuruları için süre uzatımına gidildi.

Daha önce 5 Ocak’ta tamamlanacağı duyurulan belediye ve il genel meclisi aday adaylığı başvurularının, 31 Ocak Çarşamba gününe kadar uzatıldığı açıklandı.

Partilerin yerel seçim hazırlıkları ve aday belirleme süreçleri tüm hızıyla devam ederken, AK Parti'de süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 5 Ocak Cuma günü sona erecek olan belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularının uzatıldığını duyurdu.

Aday adayları 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'a kadar başvurularını yapabilecek.