Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2024-2029 döneminde Çorum’un tarihine geçecek çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Başkan Aşgın, geçtiğimiz 5 yılda edindikleri tecrübeyle yeni dönemde çok daha güzel çalışmaları hayata geçireceklerini vurguladı.

TASARRUF VE KAMU KAYNAKLARI VURGUSU

Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Birim Müdürleri Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’nda belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya geldi. Aşgın, 2024-2029 dönemin ilk toplantısında belediye hizmetlerle ilgili genel bir değerlendirme yaparak yeni döneme dair hedeflerini ortaya koydu. Başkan Aşgın, ekip çalışmasının önemini vurgulayarak sahada aktif olunmasına, tasarrufa ve kamu kaynaklarının dikkatli kullanılmasına dikkati çekti.

‘ŞEHRİMİZİ DAHA FAZLA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ’

Geçtiğimiz 5 yıllık süreç görev yapan ve yeni dönemde görev alan birim müdürlerine teşekkür ederek konuşmasına Başlayan Başkan Aşgın, çalışma arkadaşlarıyla birlikte şehrin estetik ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağladıklarını vurguladı. İlk dönemde şehrimizin özellikle estetik bakımından silüetini değiştiren dokunuşlarımız, adeta bir ressamın resim yapması, bir şairin şiir yazması, bir fotoğraf sanatçısının fotoğraf çekmesi gibiydi. Biz öyle hissederek yaptık ve bu noktada da şehrimizin suretine, kalbine, kimliğine bir dokunuş yaptık. Tekrar şehrimizi tarihi değerleriyle, kimliğiyle ayağa kaldırmak noktasında büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle çalışarak güzel neticeler aldık. Önümüzdeki dönem bunları daha da yapacağız. Şehrimizi daha da güzelleştireceğiz, şehrimizdeki o barış ve sevgi iklimine verdiğimiz katkıyı daha da arttıracağız.” dedi.

‘İŞLERİNİZİ TAKİP EDİN, AKTİF OLUN’

Konuşmanın devamında, yeni dönemin getireceği değişikliklerden ve beklentilerinden bahseden Başkan Aşgın, özellikle müdürlerden sahada daha aktif olmaları ve işleri yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

Aşgın, tasarrufa ve belediyenin kamu kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmasıyla ilgili de hassas davranılmasını isteyerek, halkın beklentilerine karşılık vermek ve güvenlerini boşa çıkarmamak için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Belediyedeki tüm kardeşlerimiz, başta başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz olmak üzere mesai arkadaşlarımızla bunu hep beraber başaracağız. Asla mesai mefhumu gözetmeden, gece gündüz demeden 7/24 hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Bir yandan yeni yatırımları ve projeleri hayata geçirirken öbür yandan şehrimizdeki barış ve kardeşlik iklimine de katkı sunmanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.