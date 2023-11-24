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AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Alagöz ve Av. Abdulbaki Kartancı ile birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ve sitemiz Yazı İşleri Müdürü Fatih Akbaş ile görüşen AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, ziyarette 26 Kasım Pazar günü yapılacak olan temayülle ilgili bilgi verdi.

TEMAYÜL YOKLAMASI PAZAR GÜNÜ BUHARA KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

Temayül yoklamasının 10.00-16.00 saatleri arasında Buhara Kültür Merkezinde yapılacağını belirten Günay, temayülde parti üyeliği devam eden Genel Merkez Parti Kurucu Üyeleri, İl, Merkez İlçe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, merkez ilçeye bağlı belde ve belediye başkanları, Merkez İlçe Mahalle Başkanları, parti üyeliği devam eden ve aday adayı olmayan geçmiş dönem İl ve Merkez İlçe Başkanları, parti üyeliği devam eden ve aday adayı olmayan 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekillerinin oy kullanacağını söyledi.

49 ADAY BAŞVURDU

Günay, ayrıca İl ve İlçe Belediye Başkan aday adaylıklarına mevcut Belediye Başkanları hariç toplam 49 başvurunun olduğunu aktardı.

İL GENEL VE BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 3 ARALIK

31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri için 9 Kasım – 22 Kasım tarihleri arasında alınan belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının sona erdiğini kaydeden Murat Günay, “İl ve İlçe Belediye Başkan aday adaylıklarına mevcut Belediye Başkanlarımız hariç toplam 49 başvuru oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri için AK Parti İl Başkanlığı’mıza başvuruda bulunan tüm aday adaylarımıza, AK Parti’mize gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür eder, başarılar dilerim. İl genel meclis üyelikleri ve belediye meclis üyeliklerine başvurular 3 Aralık tarihine kadar devam etmektedir” dedi.