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Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Emlak Yönetimi Genel Müdürü ve TOKİ Finansman Daire Başkanı hemşehrimiz Ayhan Karaca’yı ziyaret etti.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ziyaretinde, Emlak Yönetimi Genel Müdürü ve TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca ile Ortaköy’e yapılacak olan TOKİ konutlarının tekrar ihaleye çıkarılması noktasında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Taner İsbir, “İlçemize yapılacak olan 67 konut 3 dükkanlı sosyal konut projesi için daha önce 2 kez ihaleye çıkıldı. Ancak ülkemizde 6 Şubat depreminde yaşanan yıkım nedeniyle inşaat firmaları deprem bölgelerine yoğunluk gösterdi. Çok şükür Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile deprem bölgemizde yapılacak olan konutların büyük bir bölümü tamamlandı ve kalan bölümlerde ise çalışmalar devam ediyor. İlçemize yapılacak TOKİ konutlarının 3. defa ihaleye çıkması için Emlak Yönetimi Genel Müdürü ve TOKİ Finansman Daire Başkanı hemşerimiz Ayhan Karaca’yı ziyaret ederek ilçe halkımızın taleplerini ilettik ve görüş birliğine vardık. İnşallah kısa bir süre içerisinde ihalemiz gerçekleşecek ve ilçemizde TOKİ konutları yapılmış olacak. TOKİ konutlarının yapmakta ve ilçe halkımıza vermiş olduğumuz sözü tutmakta kararlıyız, desteklerinden dolayı hemşerimiz Ayhan Karaca’ya ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.