CHP tarafından Cumhurbaşkanı adayları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik tepkiler kapsamında başlatılan ‘boykot’ çağrılarına, Alaca’dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, yerli esnafa destek olmak amacıyla alışveriş yaparak bu çağrılara karşı durdu.

Başkan Gürsoy, oğlu ile birlikte Alaca’da bir manavdan alışveriş yaptıktan sonra bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında “Hem yerli, hem milli. Boykot değil, oğlumla alışveriş yapıyoruz. Ülkemizin ve esnafımızın yanındayız” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında CHP’nin boykot çağrılarını eleştiren Gürsoy, şu ifadeleri kullandı:

“Yerli ve milli olan her şeye karşı olan CHP, yolsuzlukları gizlemek ve gündem değiştirmek için bu kez de yerli sermayeye saldırıyor. Ülkemizin ekonomik değerlerine karşı yapılan bu boykot çağrısı, bu zihniyetin milli değerlere ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Aziz milletimiz, yerli ve milli markalarına sahip çıkarak gereken cevabı verecektir.”

Alacalı esnafa destek çağrısı

Gürsoy’un mesajı, yerli üretime ve esnafa sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan bir çağrıya dönüştü. Özellikle küçük işletmelerin ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini belirten Gürsoy, vatandaşlara da benzer şekilde yerli esnaftan alışveriş yapmaları yönünde çağrıda bulundu.