Kuruluşunun ikinci yılında iki şampiyonluk kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Alacagücüspor bu başarısını Bölgesel Amatör Lig ile taçlandırmıştı. Sarı Lacivertli kulüp için cumartesi akşamı canlı yayında destek istenecek.

Gecen yıl kurulduğu ilk sezonda 2. amatör Küme Şampiyonluğunu kazanan Alacagücüspor bu sezonda 1. Amatör Küme şampiyonu olarak Mimar Sinanspor ile Bölgesel Amatör Lig baraj maçına çıktı. Güçlü rakibini penaltı atışları sonunda yenmeyi başaran Alacagücüspor Alaca ilçesinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig heyecanı yaşatacak.

Yeni sezonda güçlü girmek isteyen Alacagücüspor kulübe destek amacı ile bir program hazırladı. Alacahaber.com sitesi tarafından düzenlenecek olan program 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Alaca Haber Youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacak. Programın moderatörlüğünü Serdar Coşkun üstlenirken, Alacahaber muhabiri Yasemin Tufan ve Alacagücü Başkanı Kadir Bayat, Başkan Yardımcısı Mustafa Tosuncu ise konuk olarak katılacak.Alacagücü’ne destek vermek isteyenler programa 0553 218 05 46 ve 0554 621 39 19 numaralı telefondan katılabilecek.

Programa katılan misafirlerden kulüle güçleri oranında destek olmaları istenecek.