Alaca Gençlik Merkezi, “Bir Destandır Çanakkale” programı kapsamında lise öğrencilerine yönelik anlamlı bir gezi düzenledi.

İlçede eğitim gören öğrencilerden oluşan grup, tarih bilincini artırmak ve milli değerleri yerinde hissettirmek amacıyla Çanakkale’yi gezdi.

3 gün süren ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen gezi boyunca öğrenciler, Çanakkale Savaşlarının yaşandığı tarihi alanları ziyaret etti. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezide, öğrenciler detaylı bilgiler edindiler.

Gezi sayesinde gençler, ecdadın büyük fedakârlıklarla yazdığı destanı yerinde görme fırsatı bulurken, hem tarihi daha yakından tanıdı hem de milli ve manevi duygularını pekiştirdi.

Öğrenciler, Çanakkale ruhunu yerinde hissetmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade ettiler.

