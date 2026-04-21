Çorum'un Osmancık ilçesinde Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren tekel bayilerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen kontrollerde, halk sağlığını tehdit eden toplam 563 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi.
Toplatılan ürünler imha edilirken, ilgili işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Osmancık Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik denetimlerimiz kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam edecektir." denildi
Muhabir: Atila Çiğdem