AK Parti Alaca ile Boğazkale’de seçim büroları açtı. Açılış törenlerine katılan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Boğazkale’ye doğalgaz, Alaca’ya ise TOKİ konutları müjdesi verdi.

İlk olarak Boğazkale’de gerçekleştirilen AK Parti Seçim Bürosu açılışına katılan Milletvekili Ahlatcı, burada yaptığı konuşmada doğalgaz ile ilgili müjde vererek, “İlçenin daha modern bir yaşam standardına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Analarımız kışın artık doğalgaz kullanacak” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Alaca’ya geçen Milletvekili Ahlatcı, burada da seçim bürosunun açılışına katıldı.

Mevcut Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'nun başkanlığıyla gerçek belediyecilik anlayışının Alaca’da devam edeceğini kaydeden Milletvekili Ahlatcı, 31 Mart'ta Alaca'nın zaferinin ilan edilerek Cumhurbaşkanına hediye edileceğini belirtti.

Konuşmasında Alacalılara TOKİ konutları müjdesi de veren Milletvekili Ahlatcı,

Alaca’ya TOKİ tarafından yaptırılacak olan 3. etap 229 konuttan oluşan projenin ihalesinin 18 Nisan'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Alaca'nın sosyal ve ekonomik hayatının geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini dile getiren Ahlatcı, bu tür projelerin ilçenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Milletvekili Ahlatcı, yatırımlarda emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.