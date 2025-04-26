AK Parti Genel Merkezi’nin yeni Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü Mücahit Yılmaz ve İl Koordinatörü Ozan Gülaçtı Çorum teşkilatı ile bir araya geldi.

AK Parti’de kongrenin ardından Teşkilat Başkanlığı'na Erkan Kandemir'in yerine Ahmet Büyükgümüş'ün getirilmesinin ardından bölgelerde ve illerde koordinatörlerin değişimi başlamıştı.

Bu kapsamda Çorum’a görevlendirilen Mücahit Yılmaz ile Ozan Gülaçtı, il teşkilatını ziyaret ederek kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, bazı ilçe başkanı ve partililer katıldı.

Toplantıyla ilgili bilgi veren AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Dava bilinciyle, aynı hedefe yürüdüğümüz kıymetli teşkilat mensuplarımızla, daha güçlü bir geleceğe kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.