Leman Dergisi’nin skandal karikatürüne bir tepki de Türk Diyanet Vakıf-Sen Çorum Şube Başkanı Metin Lale gösterdi.

Bu çirkin provokasyonların sadece dini değerlere değil, aynı zamanda toplumun huzur ve barışına da zarar verdiğini ifade eden Metin Lale, açıklamasında şunları söyledi:

“Peygamber Efendimiz’e ve kutsallarımıza saldırmak, ima bile olsa kendilerince dalga geçmek, küçük düşürücü yayınlar yaparak, toplumu provoke etmek yapanlara bir şey kazandırmaz.

Özgürlüğün hiç bir çeşidi, bir inancın kutsallarını alçakça ve iğrenç bir şekilde mizah veya alay konusu yapamaz. Peygamber Efendimizin hayasızca karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal huzur ve barışa da zarar verir.

Sair zamanlarda bu ve buna benzer skandalları ile gündeme gelen ve bugün bunlara bir yenisini ekleyen, bu toplumun bir vebası olduğunu her fırsatta gösteren Leman Dergisini bu alçakça provokasyonundan dolayı kınıyor ve lanetliyoruz.” (Haber Merkezi)