Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Leman Dergisi’ne tepki gösterdi.

“Nereden ve kimden gelirse gelsin Peygamber efendimize yapılan bir saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir” diyen Milletvekili Tahtasız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

“Toplumun sinir uçlarıyla oynamayı göze alarak Leman Dergisi tarafından yayımlanan karikatür üzerinden Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e yapılan saygısızlığı kınıyorum.

Bu saygısızlık nedeniyle toplumu iyiden iyiye kutuplaştıran ve geren provokasyonların da önüne geçilmeli, olayların büyümesi engellenmelidir.” ifadelerine yer verdi.