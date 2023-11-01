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Bir hastanede görevli 20 yaşındaki tıbbı sekreter Aleyna Bektaş evinde ölü olarak bulundu.

OLAY, İLKADIM'DA MEYDANA GELDİ

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

POLİSE HABER VERDİLER

Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rapor Bölümünde görev yapan tıbbi sekreter Aleyna Bektaş'tan (20) haber alamayan arkadaşları kendisine ulaşamayınca hayatından endişe edip polise haber verdiler.

CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Eve giden polis, genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı.

YANINDA İLAÇ KUTULARI BULUNDU

Aleyna Bektaş'ın yanında ilaç kutuları bulundu. Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.