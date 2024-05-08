Gaziantep'te dün feci bir kaza gerçekleşti.

İslahiye ilçesi çıkışında, yolcu taşıyan minibüs ile beton mikseri çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç yuvarlanırken, 9 kişi ise hayatını kaybetti.

12 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı.

3 cumhuriyet savcısının görevlendirildi

Bakan Tunç, İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Tunç, kazayla ilgili İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini kaydetti.

Tanker sürücüsü tutuklandı

Kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı, minibüs şoförü Latif Örs ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.