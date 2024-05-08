Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde; bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada bazı magandalar havaya silahla ateş açtı.

Bu sırada orada bulunan 34 yaşındaki Zemzem Ö.'ye magandalardan birinin ateşlediği mermi isabet etti. (34) Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö.'nün bebeğini kaybettiği belirlendi.

KADININ DURUMU AĞIR

Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma