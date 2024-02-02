Oğuzlar eski Belediye Başkanı Ali Uyanık, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde bağımsız aday oluyor.

Önümüzdeki günlerde yapacağı basın açıklaması ile adaylığını duyuracak olan Ali Uyanık, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "On yıllık başkanlık dönemimde, gerçekleştirdiğimiz projelerin kıymetini; Siyasi görüşlerinden bağımsız, halkımızın tüm kesimlerinin takdir ettiğini duymak ve görmek, benim için büyük bir gurur ve övünç kaynağı olmuştur. Sizlere bunun için en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.

Görev sürem boyunca; Onca gayret, çaba ve özverili çalışmalar sonucu, hayata geçirdiğimiz projelere sahip çıkılmamış, belediyemize çok ciddi gelir getiren işletmeler çalıştırılamamış, adeta kaderine terkedilmiştir. Tasarım, plan ve malzemelerini hazırladığımız projelerin akamete uğratılması, ilçemizin günbegün kan kaybetmesi, tüm halkımızı olduğu gibi, beni de çok derinden yaralamıştır.

Geldiğimiz noktada; Bu değerlere sahip çıkmak, yeniden ayağa kaldırmak ve bunların üzerine yenilerini koymak hepimizin görevidir. Burada durumun vahametini sizler de gördünüz ve bu görevi birlikte üstlenmek üzere, bana dava arkadaşı olarak birlikte yürümeyi teklif ettiniz.

Bunun için de sizlere ayrıca teşekkürü borç biliyorum.

Ben de, üzerime düşeni yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatan toprakları kutsaldır, kaderine terk edilemez” düsturuyla;

Susuz kalan Topraklarımızı suya kavuşturmak, Boş kalan Hanelerimizi, Sokaklarımızı ve Dükkânlarımızı yeniden doldurmak, Yaşlılarımızın elinden tutmak, Çocuklarımıza ve Gençlerimize burada bir gelecek inşa edebilmek için: Hiç kimseyi ötekileştirmeden, tüm halkımızı kucaklayarak, ”Anadolu dan Bir Yıldız Doğuyor Adı Oğuzlar” Hedefimize yeniden birlikte yürüyebilmek için; Oğuzlar Belediye Başkanlığı’na, Bağımsız adaylığımı, siz değerli Oğuzlarlı kardeşlerimle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."