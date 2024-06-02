Ankara'nın Etimesgut ilçesi 1'inci TBMM Caddesi'nde, 26 Şubat'ta; Mehmet Can Dandin’in kontrolünü yitirdiği 06 AEG 869 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Umut Can ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu matematik öğretmeni Ekin Sert'e çarptı.

Can ve Sert, hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Can Dandin ve yanındaki 3 arkadaşı kaçtı.

Hız sınırı 50 kilometre olan yolda 112 kilometreyle gittiği, kavşakta ışık ihlali yaptığı ortaya çıkan ve alkollü olan Dandin, 2 gün sonra polise teslim oldu.

Dandin, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, 3 arkadaşı ise serbest bırakıldı.

3 ay sonra tahliye oldu

Mehmet Can Dandin, tutuklanmasından yaklaşık 3 ay sonra 22 Mayıs'ta avukatının itirazıyla Sulh Ceza Hakimliği'nce, 500 bin lira teminat bedeli ödemesi kabul edilip, konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Dandin'in tahliyesinden 2 gün sonra, 24 Mayıs'ta ise iddianame hazırlandı. Dandin hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilip, dava açıldı.

İddianamede Dandin'in, yanındaki 3 arkadaşıyla lokantada alkol aldıktan sonra kiralık otomobile bindiği belirtildi. Mehmet Can Dandin'in, hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda 112 kilometre hızla gittiği, yolun virajlı olması ve alkolün de etkisiyle aracın kontrolünü kaybettiği ve kaldırıma çıkarak, birbirini tanımayan Umut Can ve Ekin Sert'e çarpıp ölümlerine yol açtığı belirtildi.

Adli tıp raporuna göre Dandin'in asli kusurlu olduğu, ölen Ekin Sert ve Umut Can'ın kusursuz olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

"Birçok suçu olmasına rağmen dışarıda geziyor"

Daha önce araç kullanırken silahla havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıkan ve suç örgütü üyesi olduğu da iddia edilen Mehmet Can Dandin'in henüz soruşturma tamamlanmadan tahliye edilmesi tepki çekti.

Ölen Umut Can'ın annesi Hülya Can, tahliye kararına tepki göstererek, "Benim oğlum ve Ekin, kaldırımda yürürlerken hiçbir suçları yokken bir cani tarafından katledildiler. 'Katledildiler' diyorum; çünkü kaza değildi bu, cinayetti. Ama 3 ay yattı, birçok suçu olmasına rağmen dışarıda geziyor.

Şu anda belki başka Ekinleri, Umutları öldürecek. Biz adaletten yardım istiyoruz; 'onlara sığınıyoruz' dedik, 'onlara güveniyoruz' dedik ama salıverildiler dışarıya, biz bunu istemiyoruz. Herkes cezasını çekmeli.

Benim çocuğum mezarda yatıyor. O dışarıda serbestçe geziyor, biz bunu istemiyoruz adaletimizden. Benim çocuğumun hayalleri vardı, gitara çok meraklıydı. 'Ben müzisyen olacağım' diyordu" dedi.