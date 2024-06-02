Çorum Ülkü Ocakları tarafından “Dokuz Işık Penceresinden Türk-İslam Ülküsü ve Millî Doktrin” konulu konferans düzenlendi.

Dün Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, Türk Büro Sen Başkanı Emir Dağaşan, MHP’li ve Ülkü Ocaklı yöneticiler ile mensupları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, son günlerde MHP ve Ülkü Ocaklarına sistemli bir şekilde saldırı yapıldığını belirterek, “Bu saldırıların tek elden tertip edildiği ve bir amaca hizmet ettiği açık bir şekilde görülmektedir. Ülkü Ocakları ilk kez iftiralarla, bühtanlarla karşı karşıya değildir. Bu, son da olmayacaktır. Türk düşmanları, Türkiye düşmanları son kale olarak gördükleri Ülkü Ocaklarını yere sermeden Türk yurdunun düşmeyeceğini biliyor ve bu sebeple de Ülkü Ocaklarına karşı her dönem amansız bir şekilde saldılar düzenlemekten geri durmuyor. Başbuğumuzun ifade ettiği gibi “Bizim yolumuz dikenlidir, ayağını seven gelmesin.” Bizler bu yolda tek başımıza kalsak da yürümekten asla vazgeçmeyecek, üzerimize oynanmaya çalışılan oyunları dikkatle takip edeceğiz” dedi.

Tosik, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Ülküdaşlık hukukumuzu hiç kimseye çiğnetmeyecek, Ülkücünün izzetinefsiyle oynatmayacağız. Hani merhum mütefekkirimiz Seyyid Ahmet Arvasi “Türk milliyetçilerinin çile ve ızdıraba düçar olduğu dönemler Türk Milli şuurunun yeni bir zaferini müjdelemektedir.” diyordu ya; inanıyoruz ki bu zorlu günler Milliyetçi Ülkücü Hareketin muzaffer yarınlarının doğum sancısıdır. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin veciz ifadeleriyle: “Herkes bilmelidir ki, Milliyetçi-Ülkücü Hareket, ağır tahribatlara rağmen Türk milletinin dimdik ayakta kalmış son burcudur. Milliyetçi-Ülkücü Hareket, derin stratejik çatışmaların yaşandığı küresel yangın yerinde Türk devletinin son siperidir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket, en ağır bedelleri ödemiş bir kutlu dava olarak Türk milletinin ülkü yolunda son umududur.” Bu umudu yeşertecek olan sizlersiniz.”

Eğitimci - Yazar Habip Arvas’ın konferansının ardından program sona erdi.

Program sonunda Arvas’a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.