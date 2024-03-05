Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü otomobil kullandığı tespit edilen sürücü, alkolmetreyi üflemek istemeyince ekiplere zor anlar yaşattı. Alkollü sürücü, "Alkolmetreyi eşim üflesin, arabayı ben değil eşim kullanıyordu. Niye bana üfletmeye çalışıyorsunuz?" tepkisini gösterirken, daha önce hakkında 2 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı belirlenen araç sürücüsüne alkolmetreyi üflememekten 18 bin 452 TL para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Manavgat'ta, İbrahim Sözen Caddesi'nden Antalya Caddesi'ne seyir halindeki 07 BOD 846 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon başında alkol aldığı ihbarı üzerine, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı motosikletli timler harekete geçti. Otomobil, Antalya Caddesi üzerinde durduruldu. Otomobilden indirilen sürücü Barış Can İ., diğer trafik ekiplerinin olay yerine gelmesi ve alkolmetreyi üflemesini istemesi üzerine, aracı kendisinin kullanmadığını ve üfleme yapmayacağını söyledi. Ekiplerin, alkolmetreyi üflemesi gerektiğini tekrar belirtmesi üzerine, "Alkolmetreyi aracı kullanan eşim üfleyecek, neden benim üflemem konusunda ısrar ediyorsunuz?’ diye tepki gösterdi. Trafik polislerinin yaka kamerasında direksiyon başında ve araçtan inme anı görüntülerini göstermesi üzerine Can İ., aracı kendisinin değil eşinin kullandığını, polis aracı durdurunca eşinin korktuğu için direksiyona kendisinin geçtiğini, bundan dolayı da ekiplerin aracı kendisinin kullandığı şeklinde algıya kapıldığını söyledi.

Trafik ekiplerinin alkolmetreyi üflemesi durumunda ehliyetine 6 ay el konulacağını, aksi takdirde sürenin 2 yıla çıkacağını söylemesine rağmen alkollü sürücü kararını değiştirmedi.



"Hem ceza hem ehliyetine 2 yıl el konuldu"

Trafik ekiplerinin tüm ısrarına ve aracı kendisinin kullandığına dair görüntüleri göstermelerine rağmen alkolmetreyi üflemeyen araç sürücüsüne 18 bin 452 TL para cezası uygularken, sürücü belgesine 2 yıllığına el konuldu. Diğer taraftan aracı kullanan Barış Can İ. hakkında daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.