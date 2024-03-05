Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı adam, sulama kanalında ölü olarak bulundu. Ölen adamın cesedi su içerisinden kepçe yardımıyla çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, alzaymır hastası Osman Yoğurtoğlu'ndan (76) bir gündür haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Akşam saatlerinde ise vatandaşlar sulama kanalı içerisinde sürüklenen ceset görünce durumu polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye sualtı polis amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi. Akşam saatlerinde dalgıç polislerin yaptığı arama çalışmalarında ceset bulunamadı. Sabahın ilk saatlerinde tekrardan arama çalışmaları başlatan sualtı polisleri, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’nde Osman Yoğurtoğlu’nun cansız bedenini buldu.

Ekipler sulama kanalının demir korkuluklarının yüksek olmasından dolayı cesedi kepçe yardımıyla dışarı çıkarttı.

Ölen adamın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.