Hitit medeniyetinin başkenti Boğazkale’nin Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, Hitit kültürünü hem Türkiye hem de dünyaya tanıtmak için ulusal ve uluslararası platformlarda boy gösterecek.

Schachner, İtalya’nın Bari, Torino ve Milano Üniversitelerinde ‘Antik Bir Şehre Yeni Bir Bakış M.Ö. 2. Milenyumda Ḫattuşa'nın Gelişiminin Ana Hatları’ konulu konferanslarda Hititleri İtalyanlara farklı bir bakış açısıyla anlatırken, 18 Nisan 2025 tarihinde Güney Kore Seul Baekje Müzesinde gerçekleştirilecek konferansta ise ‘Hitit Başkenti Boğazköy/Hattuşa’yı Güney Korelilere anlatacak.

İtalya ve Güney Kore’de düzenlenecek konferanslar Hititlerin daha geniş kitlelere anlatılması ve Çorum’un tanıtımı için önemli bir fırsat olacak.

ANDREAS SCHACMER HAKKINDA

Hitit başkenti Hattuşa’daki kazı ve koruma çalışmaları 2006 yılından bu yana Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında yürütülüyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsünün kıdemli araştırmacılarından biri olan Schachner, Hitit kültürü konusunda uluslararası alanda en tanınmış uzmanlardan biri. Başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında Hititlerin siyasi ve kültürel yapısı hakkında sağlanan bilgiler Anadolu tarihine ışık tutmakta.

Çalışmaları Hitit tarihi ve kültürü hakkında önemli bilgilere ulaşılmasını sağlamış ve Hititlerin başkenti Hattuşa’nın yapısal ve sosyal gelişimine dair yeni bakış açıları sunmakta. Schachner ayrıca Hitit tabletlerinin çözülmesi ve korunması için yapılan çalışmalara da öncülük etmekte.