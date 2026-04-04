Mücevher İhracatçıları Birliği Tarafından İhracatın Liderleri ve Tasarım Yarışması ödülleri verildi.
Altından Mamul Mücevherat kategorisinde birincilik ödülünü Ahlatcı Kuyumculuk kazandı.
Ödülü Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Emin Ahlatcı aldı.
İhracatın Liderleri Ödül Töreni, bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilen Istanbul Jewelry Show'da düzenlendi.
Altından Mamul Mücevherat kategorisinde Ahlatcı şampiyonluğu bu senede kimseye bırakmadı.
Ahlatcı'yı Arpaş ve Sözer Kuyumculuk izledi.
BUJİTERİ'DE KARMA ZİRVEDE
Bujiteri kategorisinde zirvede Karma yer alırken, ikinci Yeni Pazarlar E-Ticaret, üçüncü ise Med-Art Sağlık Hizmetleri ve Kuyumculukoldu.
GÜMÜŞTE ŞAMPİYON İPEKYOLU
Gümüşten Mamül Kategorisinde şampiyon İpekyolu Jewellery oldu. İpekyolunu Antil Silver ve Martella izledi.
PIRLANTANIN KRALI ZEN
Pırlantalı Mamül Kategorisinde ise birincilik ödülünü Zen Diamond firması alırken, ikinci Belbak, üçüncü Capar Diamond oldu.
TASARIM ŞAMPİYONLARI DA BELLİ OLDU
Fuarda ayrıca Mücevher Tasarım Yarışması'nda derece giren tasarımlar açıklandı.
Üçüncülük ödülü "Silent Current" adlı tasarımıyla İranlı Mahya Afkhami'nin oldu.
Mahya Afkhami'nin sponsorluğunu MÇ Jewellery üstlendi. İkincilik ödülü "The Breef of the Deep" adlı tasarımıyla Nur Özdemir'in oldu.
Nur Özdemir'in sponsorluğunu Aurum Skull üstlendi. Birincilik ödülü ise "Mavi Kan" adlı tasarımıyla Nilüfer Ersoy'un oldu.
Nilüfer Ersoy'un sponsorluğunu LEMA Jewels üstlendi.