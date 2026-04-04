İl Genel Meclisi’nde İl Özel İdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanların program uygulamaları dışındaki dönemlerde köy tüzel kişiliklerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ve şahıslara kiralanması ile ilgili 2026 yılı kiralama bedeli teklifi görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı Komisyonu tarafından hazırlanan raporu Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı Komisyonu Başkanı Selami Gafar, meclis üyelerine açıkladı.

Gafar, 2026 yılı araç kiralama bedellerini şu şekilde açıkladı;

Çekici treyler: Köy tüzel kişiliklerine km’ye 0.6 litre yakıt karşılığında, şahıs ve şirketlere km başına 112 TL, kamu kurumlarına km başına 0.6 litre yakıt karşılığında verilecek.

Arazöz: Köy tüzel kişiliklerine 0.8 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere km başına 112 TL karşılığında, kamu kurumlarına km başına 81.25 TL karşılığında verilecek.

Damperli kamyon: Köy tüzel kişiliklerine 0.7 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere km başına 50 TL, kamu kurumlarına km başına 31.25 TL karşılığında verilecek.

Sabit kasalı kamyon: Köy tüzel kişiliklerine 0.5 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere km başına 62.50 TL, kamu kurumlarına km başına 43.75 TL karşılığında verilecek.

Kanal kazıcı yükleyici: Köy tüzel kişiliklerine 15 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere saatliği 1812 TL, kamu kurumlarına saatliği 1250 TL karşılığında verilecek.

Kompresör: Köy tüzel kişiliklerine 20 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere saatliği 1893 TL, kamu kurumlarına saatliği 1562 TL karşılığında verilecek.

Hidrolik kaya delici: Köy tüzel kişiliklerine 20 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere saatliği 5575 TL, kamu kurumlarına saatliği 4500 TL karşılığında verilecek.

Silindir: Köy tüzel kişiliklerine 13 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere saatliği 3575 TL, kamu kurumlarına saatliği 2687 TL karşılığında verilecek.

Greyder: Köy tüzel kişiliklerine 15 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere saatliği 4125 TL, kamu kurumlarına 20 saate kadar 3 bin 62 lira, 20 saat ve üzerine 2000 TL karşılığında verilecek.

Dozer: : Köy tüzel kişiliklerine 32 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere saatliği 4850 TL, kamu kurumlarına 20 saate kadar 3 bin 450 lira, 20 saat ve üzerine 2343 TL karşılığında verilecek.

Ekskavatör: Köy tüzel kişiliklerine 22 litre yakıt karşılığında, şahıs şirket ve müteahhitlere saatliği 3500 TL, kamu kurumlarına 20 saate kadar 2 bin 250 lira, 20 saat ve üzerine 1625 TL karşılığında verilecek.