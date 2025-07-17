Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı Göç İstatistikleri’ne göre, Amasya ili 567 kişi net göç kaybı yaşadı.



En çok göç İstanbul’dan alındı

Amasya’ya en fazla göç İstanbul’dan geldi. 2024 yılında İstanbul’dan 2 bin 977 kişi Amasya’ya göç ederken, bu ili Samsun (1.713), Ankara (1.174), Çorum (691) ve Tokat (659) takip etti. En az göç alınan iller ise Kilis (9), Karaman (12), Bilecik ve Uşak (13), Burdur (17) olarak kayıtlara geçti.



Amasya'dan Çorum'a 844 kişi göç etti

Amasya’dan en fazla göç verilen il de yine İstanbul oldu. 2 bin 523 kişi İstanbul’a göç ederken, ardından Samsun (1.659), Ankara (1.480), Tokat (959) ve Çorum (844) geldi. En az göç verilen iller arasında ise Muş (14), Bayburt, Ardahan, Kilis (15’er kişi) ve Siirt (20) yer aldı.



Amasya’nın ilçeleri arasında en yüksek net göç hızına sahip ilçe binde 45,61 ile Göynücek olurken, Merzifon binde 8,95 ile ikinci sırada, Suluova ise binde -0,02 ile üçüncü sırada yer aldı. En düşük net göç hızına sahip ilçeler ise binde -106,69 ile Hamamözü, binde -10,78 ile Taşova ve binde -9,66 ile Gümüşhacıköy oldu.



Göçün merkezi: Amasya Merkez ve Merzifon

2024 yılında Amasya’ya yapılan göçlerin yüzde 42,16’sı (7 bin 326 kişi) Merkez ilçeye, yüzde 24,95’i (4 bin 335 kişi) Merzifon’a, yüzde 10,69’u (1.857 kişi) ise Suluova’ya yapıldı.

Göç veren ilçelerde ise Merkez ilçe yüzde 45,18 (8 bin 107 kişi) ile ilk sırada yer alırken, Merzifon yüzde 20,34 (3 bin 650 kişi) ve Suluova yüzde 10,35 (1.858 kişi) ile onu izledi.