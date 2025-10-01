Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı 7-11 Ekim tarihlerinde kutlanacak Amatör Spor Haftasını en güzel şekilde değerlendireceklerini söyledi.

Arıcı, amatör sporun öneminin artık herkes tarafından kabul edildiğini bunun içinde haftayı en güzel şekilde değerlendirmek için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek ‘Spor Haftası, sporun toplumdaki önemini vurgulamak, gençlerimizi spora yönlendirmek ve amatör branşlara dikkat çekmek adına büyük bir fırsattır. Spor; sadece bir fiziksel aktivite değil, aynı zamanda kardeşlik, dostluk, dayanışma ve fair-play kültürünün de temelidir. Amatör sporun en önemli değerlerinden biri de; çocuklarımızı ve gençlerimizi sigara, alkol ve dijital bağımlılık gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı bir yaşam biçimine yönlendirmesidir.

Bu yönüyle amatör spor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hem bedenen hem ruhen güçlü yetişmesine katkı sağlamaktadır. Şehrimizde amatör sporun gelişmesi adına Çorum Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, İl Genel Meclisimiz ve Özel İdaremiz ile uyum ve iş birliği içinde önemli adımlar atıyoruz. Bu birliktelik, amatör sporun daha geniş kitlelere ulaşmasını, daha fazla gencimizin sporla tanışmasını ve kulüplerimizin her geçen gün güçlenmesini sağlamaktadır.

Bu yıl da 7–11 Ekim tarihleri arasında kutlanacak Amatör Spor Haftası kapsamında; Çorum Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Federasyonumuzun iş birliği ile tüm amatör sporcularımızın katılımıyla Gazi Caddesi’nde açılış yürüyüşü, farklı branşlarda çeşitli turnuvalar ve 2025 yılında Başarılı olan Sporcularımızı onurlandırmak amacıyla “Sporun Enleri” gecesi gerçekleştirilecektir.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak bizler, her zaman amatör sporun yanında olmaya, kulüplerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya ve gençlerimizin geleceğine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki amatör spor; sağlıklı nesillerin, güçlü bir toplumun ve başarılı bir geleceğin temelidir.Bu anlamlı haftanın, şehrimizde spora olan ilgiyi artırmasını, yeni başarıların doğmasına vesile olmasını temenni ediyor; tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve kulüplerimize başarılarla dolu bir sezon diliyorum’ dedi.