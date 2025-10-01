Çorum Özel Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Uzm. Dr. Engin Uzunosmanoğlu, Uzm. Dr. Fatih Sarı ve Uzm. Dr. Özgür Özçerezci yaptıkları açıklamada, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası sebebiyle anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgiler verdiler.

Amaçlarının, geleceğimiz olan çocukların, kendileri için en ideal besin olan anne sütü ile beslenmelerini sağlayarak sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak olduğunu belirten Uzm. Dr. Engin Uzunosmanoğlu, Uzm. Dr. Fatih Sarı ve Uzm. Dr. Özgür Özçerezci, “Doğumu izleyen ilk 18 aylık dönemde bebeğin beslenme tarzı çocuğun daha sonraki fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi açısından çok büyük önem taşır. Bir bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için ideal beslenme yöntemi emzirmedir. Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu yaşamın bu ilk birkaç yılında emzirmenin sürdürülmesi, çocuğun sadece o andaki değil daha sonraki yıllarda da fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu etkilemektedir” dediler.

Uzm. Dr. Engin Uzunosmanoğlu, Uzm. Dr. Fatih Sarı ve Uzm. Dr. Özgür Özçerezci, açıklamalarında şu ifadelere yer verdiler:

“Başarılı emzirme, annenin bebeğini emzireceğini düşünmesi ve bunu başaracağına inanmasıyla başlar. Hayatın ilk günlerinde ve ilk yıllarında bebeğin bağışıklık sistemi tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle bebeğin, annesi tarafından korunması gerekmektedir. Anne bu koruma görevini, bebeğini emzirmekle sağlar. İlk süt yani ağız sütü, bebeği mikroplardan korumak için yüksek miktarda hastalıklardan koruyucu maddelerle donatılmıştır. Emzirme gebelik boyunca 20 kat büyüyen rahmin, doğumdan sonra eski boyutuna daha çabuk dönmesini sağlar. Böylece annenin doğum sonu kanamalarını azaltır. Annenin kansızlıktan korunmasını sağlamış olur.

Emzirme; Anne bebek arasındaki bağı kuvvetlendirir. Bebeklerde mutluluk ve güven duygusunu geliştirir. Bebeğin psikolojik gelişimini de etkiler. Bebeğin çene ve diş gelişimini sağlar. Anneyi meme kanseri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri gibi kadınlara özel kanser türlerinden kısmen korur. Anneyi ilerleyen yaşlarda kemik erimesinden korur. Şeker hastası annelerde insülin ihtiyacını azaltır. Ayrıca anne sütü alan kız bebeklerin yumurtalık ve meme kanseri riskinden korunduğu çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin ögelerini tek başına 6 ay sağlayabilen en iyi besindir. Sindirimi kolaydır. Anne sütü ile beslenen bebeklerin başka bir ek besine veya suya gereksinimleri yoktur. Çok sıcak havalarda bile anne sütü bebeğin susuzluğunu giderir. Bebeğe su verilecek olursa, bebeğin midesi su ile dolacağından anne sütü almak istemeyecektir. Bunun sonucu olarak da bebek memeyi daha az emecek ve memede süt yapımı azalacaktır. Erken ek besin vermenin bebek için başta alerji olmak üzere birçok riski vardır. Dünya Sağlık Örgütü’ nün önerdiği ve yürütülen programa göre “Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesi” temel mesajdır.”