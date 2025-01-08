Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği sil baştan değişti. Yeni dönemde hasta nakli yapan araçlar 'ambulans' ifadesini kullanamayacak. Bu araçların rengi de beyaz yerine gri olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ambulans işletemeyecek.

AMBULANS ALIMI DEĞİŞTİ

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ambulans işletemeyecek. Ambulans işletmeye yetkili olanlar dışındakilerce ambulans satın alınamayacak ancak kamu kurum ve kuruluşlarına hibe etmek amacıyla yapılacak satın alımlarda bu hüküm uygulanmayacak.

BELGE ZORUNLULUĞU

Ambulans servisleri, uygunluk belgesi almadan ve asgari sayıda yeterlilik belgesini tamamlamadan faaliyete geçemeyecek, ambulanslar bu belge olmadan faaliyet gösteremeyecek. Ambulans servisi, ambulanslar ve sağlık hizmeti sunulan alanlarda bulunması zorunlu sağlık personeli yerine stajyer öğrenci çalıştırılamayacak.

ARAÇ TAKİP EDİLECEK

Ambulans servislerinde, hizmet süresi boyunca çağrı merkezinde danışman hekim bulundurulacak. Ambulanslarda; kamera cihaz paketi, mobil cihaz paketi ve araç takip cihazları hizmet süresi boyunca çalışır ve takip edilebilir durumda tutulacak. Özel donanımlı ambulanslar, Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca edinilebilecek. Ambulansların hizmet dışı kalma süresi yılda 30 günü geçemeyecek.

HASTA NAKİL ARAÇLARINDA 'AMBULANS' İFADESİ KALDIRILDI

Hasta nakil ambulanslarının üzerinde yalnızca "hasta nakil" ibaresi yer alacak. Bu ambulanslar, acil tıbbi müdahale gerektiren hasta veya yaralıların taşınmasında kullanılamayacak. Taşıma esnasında acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumun gelişmesi halinde flaşörler aktif hale getirilir ve SKKM onayı ile sesli uyarı sistemleri kullanılabilecek.

Acil yardım ambulansları ve yoğun bakım ambulansları beyaz rengi kullanacak, bu araçlar üzerinde bulunan etiket ve işaretlerde kırmızı renk dışında herhangi bir renk kullanılamayacak.