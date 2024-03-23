Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın da katılımı ile Çorum’da düzenlenen seçim ofisi açılışının mitinge dönüştüğünü ifade ederek, “31 Mart seçimlerinin zafer fişeği atılmıştır. Gün birlik olma, Yeniden Refah’ta toplanma günüdür. Biliyoruz ki zafer ancak inananlarındır ve zaferimiz yakındır” dedi.

‘ÇORUM’UN SORUNLARINI BELİRLEDİK’

Yaşar Anaç ve beraberindeki parti yöneticileri, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Seçimlere 1 hafta gibi kısa bir sürenin kaldığı bu günlerde Çorum’u adeta karış karış gezdiklerini belirten Anaç, halkın sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini paylaştıklarını dile getirdi.

İl Teşkilatı ile birlikte tüm mahalleleri, cadde ve sokakları gezerek vatandaşlarla buluştuklarını vurgulayan Anaç, Çorum Sanayi Sitesi ve 112 Acil bölgesindeki esnafı ziyaret etti. Büyük bir alana sahip sanayi bölgesini komple ziyaret ettiklerini aktaran Anaç, Yeniden Refah Partisi olarak esnafın ve halkın yoğun teveccühü ile karşılaştıklarını kaydetti.

Anaç, alışma arkadaşları ile birlikte önümüzdeki bir haftalık süreçte kalan bölümleri ziyaret ederek Çorum’un tamamına ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan YRP Çorum Belediye Başkan Adayı Yaşar Anaç, şöyle dedi:

“HALKIMIZIN GÖNÜL TELİNE DOKUNDUK”

“Hemşehrilerimizle buluşmaktan, kucaklaşmaktan son derece memnunuz. Çorumlu hemşerilerimize direkt ulaşma, onların gönül teline dokunma imkanı bulduk ve bunun karşılığını da ilk olarak 19 Mart'ta Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın ziyareti ile Seçim Koordinasyon Merkezi açılış programında almış olduk. Hafta içi ve Ramazan ayı olmasına rağmen, sıcak bir havada işlerini bırakarak gelip, bizleri onurlandıran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Mitingimiz gecikmeli olarak başlasa da alanı hınca hınç dolduran ve terk etmeyen vatandaşlarımızın, gönüldaşlarımızın yanı sıra gelemediği için mesaj atan ve desteğinin bizlerle olduğunu bildiren halkımıza da sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı programımız mitinge dönüşmüş, halkımızın geleceğe dair umutları ve heyecanı artmıştır.

CUMHUR İTTİFAKI’NA GÖNDERME

Bu durum, hemşehrilerimizden böyle bir ilgi beklemeyen ve özellikle 100-150 kişiyle seçim koordinasyon merkezi açılışı yapanları da çok şükür üzmüştür.

YENİDEN REFAH’TA TOPLANMA ÇAĞRISI

31 Mart seçimlerinin işaret fişeği 19 Mart'taki açılış programıyla atılmıştır. Gün birlik olma, Yeniden Refah’ta toplanma günüdür. Biliyoruz ki zafer ancak inananlarındır ve zaferimiz yakındır.”