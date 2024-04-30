Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye'de uzun yıllar boyunca 1 Mayıs'ın hangi meydanda kutlanacağına dair kısır tartışmaların yaşandığını hatırlatan Saadet İl Başkanı Cıdık, "Hâlbuki 1 Mayıs'ın esas unsuru meydan değil, insandır. İşçi Bayramı'nda bu sunî tartışmalardan uzaklaşılıp emek ve alın teri konuşulmalıdır. Bu sömürü düzeninde açlık ve yoksulluğa mahkûm edilen işçilerimizin sorunları ivedilikle çözülmelidir." dedi.

22 yıllık AK Parti iktidarı döneminde işçilerin zor çalışma koşulları altında ezildiğini ve sefalete mahkûm edildiğini vurgulayan Faruk Cıdık şu görüşleri dile getirdi:

"Yeryüzünde alın teri ile kazanılmış helâl bir lokmadan daha değerli bir şey yoktur. Ancak ne yazık ki ülkemizde işçilerimiz uzun mesai saatleri, düşük ücret ve sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle ezilmektedir. Öte yandan iş ve işçi güvenliği konusundaki büyük ihmaller, taşeron işçi meselesi ve sigortasız işçi çalıştırılması gibi başlıklar, çözüm bekleyen diğer öncelikli konulardır. Saadet Partisi olarak işçilerimizin bu sömürü düzeninden kurtarılması ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri için bütün gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki dile getirdiğimiz tüm bu sorunların çözüme kavuşması hâlinde 1 Mayıs, gerçek bir İşçi Bayramı olacaktır. Bu vesileyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, tüm işçilerimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı diliyorum."