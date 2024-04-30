MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Önemli açıklamalar yapan Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde yaptığı yürüyüş sonrası ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Cumhur İttifakı'nın her zaman var olacağının altını çizen Bahçeli, devam eden açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de destek verildiğini söyleyerek şöyle dedi;

Yürüyüş yaptığı videoya dair açıklama

Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin.Sömürge kuklaları ile görülecek işimiz vardır. Yürüyüş yaptığım videodan sonra çarpık değerlendirmeler yapanlar şimdi beni dinleyiniz adını bilen Kobanili Ahmet sen de özellikle dersini almalısın.



Bir şey söylemek istesem muhatabına doğrudan söylerim. 'Hainsin diyorsam söyleten sensin...' Bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır. Bazı gazete manşetlerine bakar mısınız; 'Cumhur İttifakı'nda ipler koptu mu?' 'Bahçeli Erdoğan'a balans ayarı çekti.' Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır var olacaktır ve ayakta kalacaktır. Kobanili Ahmet senin de klinik vaka olduğunu değerlendiriyoruz. Bir zaman sonra hiçbir aşı sana fayda etmeyecektir.

"Mehmet Şimşek'in her zaman arkasındayız"

Hazine ve Maliye Bakanı'mızın her zaman arkasındayız. Milliyet farkı alan kuklalarla hesabımız vardır. Yayınladığım videolardan anlamlar çıkaranlar baltayı taşa vurmuştur. Hayat pahalılığı ve enflasyon baskısı telafi edilecek, fırsatçıların yakasından tutulacaktır. 100 milyon nüfusu 100 ili ile Türkiye hak ettiği mevkiye ulaşacaktır.

Cumhur İttifakı vurgusu

Ahlaki tutarlılığın vatansever duruşun müstesna markası olan Cumhur İttifakı siyasi istikrarın kökleşmesinde muazzam bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı Türk devrinin serdengeçti yüreğidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sorgulayan çevrelerin asıl korkusu uyuyan devin ayağa kalkmasıdır. Doğum sancılı olsa da doğan kudret lider ülke Türkiye'dir.

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