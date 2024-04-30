Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından A takımını yeniden topluyor.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Masada yeniden seçim sonuçlarının değerlendirilmesi olacak.

Oy kaybının nedenleri ele alınacak

AK Parti, yerel seçim sonuçlarının ardından gerçekleştirdiği tüm toplantılarda yaşanan oy kaybını mercek altına alıyor.

Seçmenin sandığa gitmeme nedenleri, başka partilere oy geçişlerinin sebepleri ve aday belirleme süreçlerinde bir hata olup olmadığı irdeleniyor.

İlk sonuçlar masada olacak

AK Parti, seçimlerin ardından alınan açık uçlu sorularla seçmenin neden tercihini başka bir partiden yana yaptığı ya da neden sandığa gitmediğinin araştırılmasına karar vermişti.

Bu çalışmanın ilk çıktıları da masada olacak.

Değişime ilk, il başkanlarından başlanması bekleniyor

Bu arada geçtiğimiz Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kongremizin öncesinde de farklı kademelerde bayrak değişimlerine gideceğiz.” demişti.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir değişim adımı atıp atmayacağı da merak edilirken, değişime kaybedilen illerdeki İl Başkanları'ndan başlanacağı belirtiliyor..

Yaz dönemi çalışmaları

AK Parti, önümüzdeki haftalarda “Türkiye’yi dinliyoruz” adı altında oy kaybının yaşandığı bölgelere ağırlık vererek tüm yurtta bir saha çalışması yürütecek.

Yapılan anket çalışmalarının yanı sıra AK Parti seçmenine doğrudan temas ederek tercihini neden değiştirdiği sorulacak. Bu çalışmaya hem milletvekilleri hem AK Partili kurmaylar hem de teşkilat aktif olarak katılacak.