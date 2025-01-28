Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Ankara Şubesinin 2.Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Bahattin Işık, yeniden başkanlığa seçildi.
Genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluşturuldu. Ardından ise gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Mevcut başkan Bahattin Işık’ın yeniden başkanlığa seçildiği genel kurulda yönetim, denetim ve genel merkez delegeleri şu isimlerden oluştu:
“Yönetimi Kurulu: Ahmet Özdoğan (Başkan Yardımcısı), Galip Yeşilbaş (Başkan Yardımcısı), Emre Efe (Osmancık), Halil İbrahim Azak (Sungurlu), Veli Gündüz Şahin (Alaca),
Nurettin Kulalı (İskilip). Denetim Kurulu: Adem Kabadayı (Bayat), Kadir Daşçı (Ortaköy).
ÇEKVA Merkez Delegeleri: Bahattin Işık, Davut Güney, Hayri Çağır, Özgür Arduç, Mustafa Yüceel.” (Haber Merkezi)