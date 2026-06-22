Deprem nedeniyle bulunduğu binada yıkılma riski tespit edilen Gazi Aile Sağlığı Merkezi, geçici olarak yeni adresine taşındı.

ANADOLU 5. SOKAK’A TAŞINDI

Sağlık Merkezi, bundan sonraki süreçte geçici olarak Anadolu 5. Sokak'taki binasında hizmet verecek. Taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık hizmetleri yeni merkezde sürdürülmeye başlandı.

YENİ YER DAHA DONANIMLI OLACAK

Öte yandan eski Gazi Aile Sağlığı Merkezi binasının yeniden yapılması için proje ihalesinin gerçekleştirildiği öğrenildi. Mevcut yapının yerine modern ve daha donanımlı bir sağlık merkezi inşa edilmesi planlanıyor.

DOKTOR SAYISI ARTACAK

Yeni binanın tamamlanmasının ardından sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması hedeflenirken, doktor sayısının da artırılacağı öğrenildi. Böylece vatandaşlara daha geniş imkânlarla, daha kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunulacak.