Çorum, tarihî mirası, turizm değerleri, kültürel zenginliği ve özgün mutfak kültürüyle uluslararası gastronomi çevrelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Çorum Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Açık Ateş Gastronomi Etkinlikleri, ulusal basının yanı sıra uluslararası medyada da geniş yankı uyandırdı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen organizasyon, Çorum’un gastronomik mirasını Türkiye, Avrupa ve Latin Amerika’dan şeflerle buluşturdu. Etkinliğe İspanya’dan katılan gastronomi yazarı ve gazeteci Camila Beraldi, İspanyol basınının köklü yayın organlarından La Vanguardia’daki köşe yazısında Çorum’a geniş yer verdi.

Beraldi, yazısında Çorum Açık Ateş Festivali’nin Anadolu mutfak mirasını uluslararası gastronomi sahnesine taşıyan dikkat çekici bir girişim olduğunu belirterek, şehrin kadim mutfak kültürünü modern gastronomi anlayışıyla buluşturan özgün bir merkez olma iddiasına dikkat çekti.

Çorum’u “antik Hitit başkentinin kapılarında, geleneksel Türk mutfağını yeniden yorumlayan bir gastronomi laboratuvarı” olarak tanımlayan Beraldi, festivalin Türkiye, Avrupa ve Latin Amerika’dan şefleri bir araya getirdiğini ifade etti. Yazıda, etkinliğin yalnızca bir yemek organizasyonu değil; “ateş, toprak ve kimlik” ekseninde şekillenen bir kültürel aktarım alanı olduğuna değinildi.

Festivalin gerçekleştirildiği Çorumlu Obası’nın atmosferine de değinen Beraldi, taş ve ahşap yapılarla yeniden kurgulanan alanın ziyaretçilere kırsal Anadolu yaşamını yansıttığını belirtti. Sürekli yanan ızgaralar, odun ateşinin yoğun kokusu ve dumanla bütünleşen ortamın, gastronomiyi yalnızca bir tat deneyimi olmaktan çıkardığını ifade etti.

Yazıda, tandır kebabı, geleneksel ekmekler ve farklı ızgara teknikleriyle hazırlanan yerel lezzetlerin Çorum’un gastronomik kimliğini güçlendirdiğini belirten Beraldi, ateşin yalnızca bir pişirme yöntemi değil, aynı zamanda yerel gastronomi kimliğinin temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

Beraldi ayrıca, farklı pişirme geleneklerini sergilemek amacıyla Bask mutfağından şef Iñaki Gorrotxategi’nin yanı sıra Latin Amerika’nın ızgara kültürünü temsil eden Uruguaylı şef Diego Pérez Sosa ve Kolombiyalı şef Juan David Díaz’ın etkinliğe katkı sunduğunu aktardı.

Yazıda, Gastro Çorum Projesi Danışmanı Adnan Şahin ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın değerlendirmelerine de yer verildi. Çorum’un gastronomi alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaların yeni bir aşamaya geçtiği belirtildi.

Adnan Şahin, Çorum’u uluslararası gastronomi haritasında görünür kılmayı amaçlayan festivalin, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kurgulandığını ifade etti. Organizasyonun uzun soluklu bir süreç ve güçlü bir görünürlük gerektirdiğini belirten Şahin, “Bu nedenle böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Bunu Hititler ve Hattuşa ile ilişkilendirmek doğal oldu. Açık ateş konsepti etrafında bir festival oluşturduk.” dedi.

Şahin ayrıca, 5-7 Ekim 2026 tarihlerinde Çorum’un San Sebastián Gastronomika’da konuk şehir olarak yer almasının projeye yeni bir boyut kazandıracağını belirtti. Anadolu’da edinilen gastronomi deneyiminin Bask Bölgesi’ne taşınacağını ifade eden Şahin, “San Sebastián’a gittiğimizde burada gördüklerinizin bir kopyasını değil, bu şehrin özünü ve Hattuşa deneyimini götürmek istiyoruz.” diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise gastronominin yalnızca bir tanıtım aracı değil, aynı zamanda yerel kalkınma ve kültürel sürdürülebilirliğin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı. Aşgın, yerel üreticileri destekleyen, mutfak mirasını koruyan, genç nesillere aktaran ve ekonomik dönüşüm sağlayan sürdürülebilir bir gastronomi ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Beraldi, yazısını Çorum’un 5-7 Ekim 2026 tarihlerinde San Sebastián Gastronomika’da konuk şehir olarak yer almasının, kentin gastronomi hikâyesini uluslararası ölçekte yeni bir aşamaya taşıyacağı değerlendirmesiyle tamamladı.