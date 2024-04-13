Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine günler kala, tatili geçirmek için Çorum'a gelen tatilcilerin Çorum - Ankara karayolunda evlerine dönüş yolculuğu başladı.

Özellikle Sungurlu trafiğin kilitlendiği ana güzergahlar arasında yer alıyor.

Tatilin sona ermesine iki gün kala, Ramazan Bayramı'nı Çorum'da geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna erkenden başladı. Çorum - Ankara karayolu, tatilcilerin yoğunluğu ile adeta trafiğe teslim oldu. Karayolları ve jandarma ekipleri, bu beklenen yoğunluğa karşı geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Ramazan Bayramı tatilin sona ermesine sayılı günler kala, tatilciler Çorum'dan evlerine dönmek için erkenden yola koyuldu. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Çorum'a akın eden tatilciler, dönüş yolculuğu için Sungurlu'da yoğunluğa sebep oldu. Özellikle Sungurlu ilçesinde trafik adeta kilitlendi.

Karayolları ve jandarma ekipleri, yol güvenliği için ek tedbirler aldı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman aksamalar yaşansa da güvenlik güçleri, sürücülerin güvenli ve düzenli bir şekilde ilerlemesi için titiz bir çalışma yürütüyor. Tatilciler ise yoğun trafiğe rağmen dönüş yolculuklarına devam ediyor.